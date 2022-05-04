أول كتلة نيابية

2022/05/04 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة العراق المستقل النيابية،

اليوم الاربعاء، قبول مبادرة زعيم

التيار الصدري، مقتدى الصدر، بدعوة

النواب المستقلين لتشكيل حكومة وطنية

مستقلة.

وقالت الكتلة في بيان، إنه "إيماناً

بالمسؤولية الوطن

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