الانبار تخير السوريين النازحين بين البقاء في المحافظة او مغادرتها لمحافظات اخرى

2022/05/04 | 23:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الاربعاء، أن الجهات المسؤولة عن ملف الاسر السورية في مدن المحافظة خيرت من يرغب بمغادرتها الى محافظات اخرى او البقاء فيها لحين استقرار الاوضاع الامنية في بلدهم.وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “حكومة الانبار المحلية خيرت الاسر السورية النازحة […]

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