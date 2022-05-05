إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ

2022/05/04 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.

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