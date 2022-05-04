إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

2022/05/04 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إصابة الوزير، أنتوني بلينكن، بفيروس كورونا وأنه سيخضع لحجر صحي في منزله.

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