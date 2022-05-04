الصحة العالمية: كورونا في تراجع باستثناء الأمريكتين وإفريقيا

2022/05/04 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة لفيروس كورونا مستمر في التراجع عالميا خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، أن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة الأسبوع الماضي، بتراجع 17 في المئة و3 في المئة خلال الأسبوع على الترتيب.إلا أن المنظمة أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو الثلث في إفريقيا وبنسبة 13 في المئة في الأمريكتين، كما نوهت إلى وجود قفزة بنحو 70 في المئة في الوفيات المسجلة في الهند، بالرغم من أنها أرجعت ذلك لتأخر الإبلاغ لا لتفشٍ جديد للمرض.وكانت سلطات جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي، أنها لاحظت ارتفاعا في عدد حالات كوفيد وأرجعته للمتحور بي إيه.4 عن السلالة أوميكرون، لكنها أوضحت أنه من السابق للأوان القول ما إذا كان ذلك نتيجة موجة جديدة للمرض.ورغم أن النسخة بي إيه.4 من أوميكرون تبدو أكثر انتشارا وعدوى من أوميكرون نفسه، فقد قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا دليل هناك بعد على أنها ستؤدي لارتفاع كبير في عدد إيداع المستشفيات أو الوفيات.

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