البيت الأبيض عن إصابة بلينكن بكورونا: لم ير بايدن منذ أيام

2022/05/05 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر على اتصال وثيق بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، في وقت سابق يوم الأربعاء.

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