"باتفاق نووي أو بدون".. واشنطن مستعدة لـ "كل السيناريوهات" بشأن إيران

2022/05/05 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعءا، أن الولايات المتحدة "مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات" فيما يخص إيران، "سواء باتفاق نووي أو بدون".

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