2022/05/05 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تسجيل 100 حالة اختناق في الديوانية بسبب العواصف الترابية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 00:23

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