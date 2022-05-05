2022/05/05 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديث وتخوف عن اطلاق سراح جوجو دعارة بعد اعتقالها في فندق المنصور ميليا (تقرير)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث وتخوف عن اطلاق سراح جوجو دعارة بعد اعتقالها في فندق المنصور ميليا (تقرير)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديث وتخوف عن اطلاق سراح جوجو دعارة بعد اعتقالها في فندق المنصور ميليا (تقرير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).