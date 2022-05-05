 البرلمان الأوروبي يصادق على تعزيز تفويض

2022/05/05 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، معتبرا أنه يضمن "الحقوق الأساسية وحماية البيانات".

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