ريال مدريد يهزم السيتي بثلاثية ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

2022/05/05 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحسم ريال مدريد عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بنتيجة (3-1) مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد رودريجو هدفين في الدقائق 90 و(90+1)، وبنزيما (95)، بينما سجل لمانشستر سيتي رياض محرز (73).وتأهل الميرنجي بنتجية (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.

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