ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على مانشستر سيتي

2022/05/05 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ73.وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1.وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي 4-3.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين، حسمهما الفريق الملكي لمصلحته عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول من ركلة جزاء.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية للبطولة القارية العريقة للمرة الـ17 في تاريخه بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

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