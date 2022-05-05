روسيا تلغي الدخول بدون تأشيرة للدبلوماسيين من معظم الدول الأوروبية

2022/05/05 | 01:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إلغاء الدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وكذلك الإجراءات الميسرة للمسؤولين من معظم الدول الأوروبية.

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