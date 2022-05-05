الأنبار تسجل 191 حالة إختناق بسبب العواصف الترابية

2022/05/05 | 01:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واعأعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، تسجيل 191 حالة إختناق في المؤسسات الصحية بالمحافظة بسبب العواصف الترابية.وقال مدير اعلام صحة الانبار انس قيس العاني في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشفى الرطبة سجلت 10 حالات اختتاق ، ومستشفى العبيدي في قضاء القائم سجلت 126 حالة اختناق، بينما مستشفى الرمادي التعليمي سجلت 15 حالة اختناق قابل للزيادة، كما ان مستشفى هيت العام سجلت 40 حاله اختناق".

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