"ريمونتادا" تقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة مانشستر سيتي

2022/05/05 | 01:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته لمانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، ليواجه ليفربول الإنجليزي في مباراة تستضيفها باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

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