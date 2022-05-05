الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي على سيطرة في الفلوجة

2022/05/05 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت هيئة الحشد الشعبي، التصدي لتعرض داعشي على سيطرة في قضاء الفلوجة ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوات الحشد الشعبي / اللواء 27 الفوج الثاني للمهمات الخاصة، تتصدى لهجوم داعشي على سيطرة في ناحية السجر لقضاء الفلوجة ضمن قاطع عمليات شرق الانبار".وأضافت، أن "الابطال نجحوا في صد الهجوم واجبار القوة المهاجمة على الفرار"، مبينة ان "العدو استغل الظروف الجوية الحالية لتنفيذ الهجوم، فيما تستمر الان عمليات ملاحقة البحث عن المهاجمين بعد وصول تعزيزات عسكرية اضافية".

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