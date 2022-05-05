جذور نشأة الطبقة العاملة السودانية - تاج السر عثمان

2022/05/05 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١-;- نتابع في هذه الدراسة جذور نشأة الطبقة العاملة والعمل المأجور بمناسبة ذكرى اول مايو اليوم العالمي للعمال..



ترجع جذور الطبقة العاملة السودانية إلى فترة الحكم التركي _ المصري ( ١-;-٨-;-٢-;-١-;- - ١-;-٨-;-٨-;-٥-;-) عندما قامت ترسانة الخرطوم للنقل النهري ومصانع الذخيرة والنيلة والصابون وتطور العمل المأجور ، وظهرت فئات عاملة بأجر مثل : الكتبة والموظفين والقضاء وا ......





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