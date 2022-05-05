 زيلينسكي يدعو غوتيريش لـ

2022/05/05 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المساعدة في "إنقاذ" الجرحى في موقع مصنع الصلب في آزوفستال الذي تحاصره القوات الروسية وتقصفه.

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