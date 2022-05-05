أول تغريدة لمحمد صلاح بعد تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

2022/05/05 | 02:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأربعاء، في أول تغريدة له بعد تأهل ريال مدريد الاسباني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول في مباراة تستضيفها باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري: "لدينا حساب لتسويته".

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