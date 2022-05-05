صلاح مخاطباً ريال مدريد: لدينا ثأر لتسويته

2022/05/05 | 03:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مهاجم ليفربول محمد صلاح، أن فريقه لديه ثأر لتسويته أمام ريال مدريد عندما يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 أيار الحالي.وصعد ليفربول إلى النهائي للمرة الثالثة في خمسة أعوام بعد انتصاره 5-2 على فياريال الإسباني أول أمس الثلاثاء.بينما انتفض ريال مدريد ليفوز 6-5 على مانشستر سيتي […]

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