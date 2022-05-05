هل سينجح العراق في إجراء التعداد السكاني هذا العام؟

2022/05/05 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي تحديات إجراء التعداد السكاني في العراق؟

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