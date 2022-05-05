أنشيلوتي: ريال مدريد أخرج 3 مرشحين للتتويج

2022/05/05 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي.وفاز ريال مدريد على أرضه 3-1 في لقاء الإياب، ليعوض خسارته ذهابًا بنتيجة 3-4، ويبلغ النهائي.وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "خضنا مباريات صعبة للغاية في ثمن وربع ونصف النهائي ضد 3 مرشحين للتتويج".وأضاف "المباراة ضد مانشستر سيتي كانت تنافسية، حين بدت الأمور أنها انتهت، وجدنا الطاقة لقلب الأمور".ونوه "حين تقدمنا في النتيجة، اكتسبنا ميزة نفسية مهمة، عشت لحظات مشابهة ضد ليفربول حين خسرت النهائي أمامهم".وتابع "في الشوط الأول أبلينا بلاء حسنًا، افتقدنا النجاح بين الخطوط ولم نستغل بنزيما في الثلث الأخير من الملعب".وأتم "نحن لم ننجح حتى الآن، أمامنا خطوة أخيرة في النهائي".

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