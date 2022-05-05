زيلينسكي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل تصريحات لافروف

2022/05/05 | 03:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التصريحات "المشينة" التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي زعم فيها أن "أدولف هتلر كان لديه دم يهودي".

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