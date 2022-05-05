 روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان إلى أراضيها

2022/05/05 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها فرضت على عشرات المسؤولين اليابانيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، حظر دخول إلى أراضيها، وذلك ردا على انضمام طوكيو للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

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