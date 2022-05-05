ثمانية قتلى حصيلة نزاع عشائري في جنوب العراق

2022/05/05 | 04:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت (العراق),- (أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة الأربعاء بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية فرانس برس.وتعدّ النزاعات العشائرية أمراً شائعاً لا سيما في جنوب العراق، حيث يهمين السلاح المتفلت وتسود […]

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