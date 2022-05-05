"قاتل ومغتصب".. كولومبيا تسلم الولايات المتحدة بارون المخدرات "أوتونييل"

2022/05/05 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكيه، أن بوغوتا سلمت، الأربعاء، الولايات المتحدة "أوتونييل"، أكبر تاجر مخدرات في البلاد.

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