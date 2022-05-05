2022/05/05 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس الأربعاء، أن شركة "إنتويت" مالكة تطبيق "تيربو تاكس" 141 مليون دولار لجميع عملائها في الولايات المتحدة الذين تم تضليلهم بإعلانات تزعم تقديم خدمات ضريبية مجانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إعلانات مضللة".. شركة ضرائب أميركية تدفع 141 مليون دولار لمستخدميها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إعلانات مضللة".. شركة ضرائب أميركية تدفع 141 مليون دولار لمستخدميها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).