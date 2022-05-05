أسلوب تعامل محمد بن سلمان ومحمد بن زايد والسيسي مع استراتيجية بايدن و

2022/05/05 | 06:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على تغريدة تناولت استراتيجية الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما والتي "ينتهجها" الرئيس الحالي، جو بايدن تجاه المنطقة وأسلوب التعامل معها من قبل عدد من قادة المنطقة.

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