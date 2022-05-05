الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قرار بشأن

2022/05/05 | 07:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية 62 صوتا مقابل 33 صوتا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على مشروع قرار غير ملزم يدعو إدارة جو بايدن إلى عدم الموافقة على اتفاق نووي مع إيران ما لم تقبل طهران بعض الشروط الصارمة.

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