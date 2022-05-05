معتمرون يفترشون مطار جدة.. و3 أسباب وراء الأزمة المستمرة

2022/05/05 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بصور ومقاطع فيديو تظهر تكدس المعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وسط مطالبات بحل الأزمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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