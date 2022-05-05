عشرون عامًا على تجربة الإدارة الذاتية للمصانع في الأرجنتين - توم سوليفان

2022/05/05 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توم_سوليفان ترجمة مرشدي“تحت سيطرة العمال” هو مصطلح للأسف لم نعتد على سماعه.



لكن قبل 20 عامًا، بدأت هذه الكلمات تُنقَش بفخرٍ على السيراميك الذي ينتجه مصنع زانون، ومقره محافظة نيوكين الأرجنتينية.



أما كيف تمكن عمال هذا المصنع من فرض سيطرتهم عليه، فهذه قصة مليئة بالدروس المهمة للثوريين.لم يكن وصول العمال للتحكم بمصنع زانون عفويًا، بل كان نتيجة سنوات من النشاط القاعدي للعمال، والانتصارات الجزئية، و ......





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