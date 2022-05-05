أوكرانيا: استهداف الشيوعيين اليونانيين عِبر -قائمة سوداء- على الإنترنت! - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/05/05 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني قدمت صحيفة "ريزوسباستيس" الناطقة باسم الجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في عددها يوم 2942022 الاستهداف الخطير وغير المقبول للشيوعيين اليونانيين الذي ترعاه الدولة الأوكرانية.



حيث جرى نشر أسماء و معطيات شخصية لثلاثة من كوادر الحزب، هم: يورغوس لامبروليس النائب عن الحزب و نائب رئيس البرلمان اليوناني، و سوتيريس زاريانوبولوس، عضو البرلمان الأوروبي السابق، و يورغوس ماغاناس، ا ......





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