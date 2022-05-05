جفاف بحيرة في الولايات المتحدة يكشف مفاجأة دفنت منذ 30 عاما

2022/05/05 | 08:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

حمل الجفاف في الغرب الأمريكي، عدة مفاجئات آخرها هيكل عظمي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، فيما حذرت الشرطة من اكتشافات صادمة أخرى مقبلة.

وأفادت وكالات ووسائل إعلام أمريكية بأنه تم العثور على هيكل عظمي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي في برميل معدني على الأرضية الجافة لبحيرة اصطناعية قرب لاس فيغاس.

وفي بحيرة ميد، أكبر خزان للمياه في الولايات المتحدة والذي انخفض مستواه بشكل كبير تحت تأثير الجفاف المزمن، عُثر على الجثة داخل صندوق صدئ عالق في التراب من قبل ركاب قوارب استجمام.

واستنادا إلى المقتنيات الشخصية الموجودة في البرميل مع الجثة، تعتقد شرطة لاس فيغاس أنها عائدة إلى شخص قُتل في الثمانينيات.

ولم يُكشف عن أسباب الوفاة ولا طبيعة المقتنيات من جانب المحققين الذين لم يتعرفوا بعد على الضحية.

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