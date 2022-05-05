2022/05/05 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي على أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لن تترك بلاده مؤكدا على تحييد لبنان عن الصراعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة لبنان: السعودية والخليج لا يترك لبنان وكنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة لبنان: السعودية والخليج لا يترك لبنان وكنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).