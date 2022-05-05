شائعات تتزايد حول صحة بوتين وسط حديث عن

2022/05/05 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد الشائعات حول إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسرطان، وسط مؤشرات على اعتلال صحته، حيث "يراقب خبراء عن كثب الظهور العلني لبوتين، بحثا عن مزيد من علامات اعتلال الصحة"، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

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