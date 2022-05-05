"ما الذي يحدث؟".. قفزة جديدة للروبل ليلامس حاجز 65 روبلا للدولار وسط تفاعل

2022/05/05 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت العملة الروسية "الروبل"، قفزة جديدة في تداولات، الأربعاء، لتلامس حاجز الـ65 روبلا للدولار الواحد قبل أن تغلق اليوم عند سعر صرف 66.13 روبلا للدولار الواحد.

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