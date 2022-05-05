صحيفة تتحدث عن مساعدة أميركية في قتل جنرالات روس.. ومجلس الأمن القومي يرد

2022/05/05 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا في الحرب مع روسيا، لم تتوقف عند التمويل بالعتاد والسلاح، لكنها امتدت إلى عمليات استخباراتية نوعية، أدت إلى قتل العديد من الجنرالات الروس، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

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