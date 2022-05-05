2022/05/05 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن خيبة أمله بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "كنا قريبين للغاية، لكن في النهاية لم نتمكن من الوصول، في الشوط الأول لم نقدم مباراة جيدة ولم نكن جيدين بما يكفي، لكن لم نعانٍ كثيراً، وبعد أن سجلنا الهدف أصبحنا أفضل، ووجدنا الإيقاع وبدأ أسلوبنا واللاعبون يشعرون بالراحة".

واضاف جوارديولا "الأمر لم يكن أنهم هاجموا وهاجموا في آخر 10 دقائق وعانينا، لم يحدث ذلك، وضعوا الكثير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ومع وجود ميلياتو ورودريجو وفينيسيوس وبنزيما، أرسلوا العرضيات وسجلوا هدفين".

وواصل جوارديولا: "لم نقدم أفضل مستوى لنا، ولكن هذا طبيعي فنحن نلعب في نصف النهائي واللاعبون يشعرون بالضغط ويريدون الفوز، كرة القدم غير متوقعة، وعلينا تقبل الأمر".

المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: كرة القدم غير متوقعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوارديولا: كرة القدم غير متوقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).