محافظتان عراقيتان تسجلان أكثر من 800 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

2022/05/05 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت محافظتا الانبار والنجف الأشرف، اليوم الخميس، أكثر من 800 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية.

وقال مدير إعلام صحة الانبار انس قيس العاني للوكالة الرسمية، إن "المراكز الصحية في مدينة الرمادي شرعت بفتح أبوابها منذ بدء العاصفة الترابية وحتى الآن".

واضاف، أن "نداءات وجهت الى المواطنين عبر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم إلى التوجه لتلقي علاج للمصابين بحالات اختناق".

وأكد ان "آخر احصائية لحالات الاختناق في الانبار بلغت:

مستشفى هيت العام استقبل 80 حالة اختناق

مستشفى الرمادي التعليمي استقبل 207 حالات اختناق

مستشفى الرطبة استقبل 10 حالات اختناق

مستشفى الرمادي للنسائية والاطفال التعليمي استقبل 10 حالات اختناق قابلة للزيادة

مستشفى راوة العام استقبل 50 حالة اختناق

مستشفى العبيدي العام استقبل 126 حالة اختناق

مستشفى عنة العام استقبل 92 حالة اختناق

مستشفى القائم استقبل 26 حالة اختناق

مستشفى الفلوجة التعليمي استقبل 80 حالة اختناق

مستشفى العامرية استقبل 20 حالة اختناق

فيما أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف عن تسجيل "اكثر من 100 حالة اختناق في المحافظة نتيجة العاصفة الترابية".

يذكر ان بغداد وأغلب المحافظات العراقية تتعرض منذ أيام الى عواصف تربية تؤدي الى تسجيل حالات اختناق وانعدام الرؤية خاصة في الطرق الخارجية.

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