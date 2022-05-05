2022/05/05 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرفة سرية داخل طاحونة حمراء اللون (Moulin Rouge) تجلس على قمة أحد أشهر الملاهي في العالم، يمكن للزوار الآن تجربتها.وسيُسمح الشهر المقبل، لعدد محدود من السيّاح بإلقاء نظرة داخلها.

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