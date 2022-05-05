لمنع انتشار كورونا.. الملايين يعودون إلى

2022/05/05 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ملايين الأشخاص في بكين، الخميس، إلى العمل من المنزل (عبر الإنترنت)، مع إغلاق عشرات من محطات قطارات الأنفاق، بعد عطلة وطنية "باهتة"، بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لفرانس برس.

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