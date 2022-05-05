الصحة العالمية تعلن تراجع اصابات كورونا باستثناء “منطقتين”

2022/05/05 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن عدد الإصابات والوفيات المسجلة الجديدة لفيروس كورونا عالميا مستمر في التراجع خلال الأسبوع الماضي، باستثناء منطقتين، وبهذا يستمر انخفاض العدد الذي بدأ في مارس.وفي تقريرها الأسبوعي عن الجائحة قالت منظمة الصحة إن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة الأسبوع الماضي، بتراجع […]

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