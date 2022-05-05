معاطف المثقفين - حسن مدن

2022/05/05 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن على جري عادة بعض مثقفينا و«مفكرينا»، ما أن يذاع مفهوم أو مصطلح جديد في الغرب، حتى يؤخذون به، وكالببغاء يكررونه صباح مساء، لكي يظهروا، لا في صورة المطلع على كل جديد، فليس في هذا ما يضير - فلا أجمل من أن يكون المثقف متابعاً لكل جديد في ثقافته وفي الثقافات الأخرى - وإنما لكي يخلعوا معاطفهم المعتادة، ويرتدوا المعطف الجديد بالعنوان الجديد الذي بشرّ به مفكر أو فيلسوف غربي، حتى لو كان تبشيره هذا محل خلاف ......





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