دراسة: الأطفال النباتيون أكثر عرضة لنقص الوزن من غير النباتيين

2022/05/05 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ترغب بأن يتّبع طفلك نظامًا غذائيًا نباتيًا، كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Pediatrics الإثنين، بأنه يتعيّن عليك مراعاة بعض العوامل.

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