قبيل طلب الانضمام للناتو.. جار روسيا يجري تدريبات على الحرب

2022/05/05 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك أكثر من 3000 جندي فنلندي، إلى جانب مئات الجنود الأميركيين والبريطانيين والإستونيين واللاتفيين، في مناورة عسكرية شاملة انطلقت، الأربعاء، وتستمر لمدة أسبوعين، وتسبق استعدادات فنلندا للانضمام إلى الناتو، بعد انتشار مخاوف متزايدة من تداعيات محتملة للغزو الروسي لأوكرانيا.

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