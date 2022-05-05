اليوم .. خمس مباريات ضمن الجولة الـ30 من الدوري الممتاز

2022/05/05 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تستكمل اليوم الخميس، الجولة الـ30 من منافساتِ الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.

ففي ملعبه بالعاصمةِ بَغداد يستقبلُ فريق الصناعة، ضيفه فريقَ الديوانية في الساعةِ 3:15 ظهراً ، وفي التوقيت نفسه يحتضنُ ملعب زاخو مواجهةَ صاحب الارض وضيفه فريق نفط البصرة.

ويستقبل فريق الميناء ضيفه فريق نوروز في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً،

فيما يلتقي فريق نفط الوسط بملعبه ضيفه فريق الكهرباء في تمام الساعةِ السابعة والنصف مساءً.

ويختتمُ فريق القوة الجوية ، مواجهات اليوم بلقاء فريق الطلبة الوصيف، في تمام الساعةِ العاشرة ليلاً في المباراةِ التي تجرى في ملعبِ الشعب الدولي.

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