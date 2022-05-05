2022/05/05 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً بالأسواق المحلية العراقية .
ورصد شبكة مر اسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف وفقاً لمحال الصيرفة المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كان سعر الصرف كالتالي:
بغداد
البيع 148.250 دينار
الشراء 147.250 دينار
الشمال
البيع 148.000 دينار
الشراء 147.000 دينار
الجنوب
البيع 148.250 دينار
الشراء 147.250 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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