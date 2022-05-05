منبئ جوي يحدد موعد زوال العاصفة الترابية الحالية في العراق

2022/05/05 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، موعد زوال العاصفة الترابية عن العراق.وقال عطية في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "مقاطع من مدن وسط البلاد والفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد، تأثرت بالعاصفة الترابية الشديدة القادمة من شرق سوريا منذ منتصف ليلة البارحة، مما ادت الى تسجيل حالات اختناق عديدة، وتردي كبير في الرؤية الافقية".واضاف انه "من متوقع ان تخف شدتها خلال الساعتين المقبلتين في العاصمة بغداد وبالتدريج تزول من باقي المدن تدريجيا"ـ لافتاً الى ان "العاصفة الان تتجه نحو بادية الجنوب وتاثيرها اقل شدة على مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

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