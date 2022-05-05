شرطة النجف توضح حقيقة وقوع جريمة قتل على أحد جسور المحافظة

2022/05/05 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أوضحت شرطة النجف، اليوم الخميس، حقيقة وقوع جريمة قتل على أحد جسور المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن حدوث جريمة قتل على جسر الرضوية عار عن الصحة وغير صحيح".

وأضافت ان "سبب وفاة الرجل الذي عثر على جثته هو ليس جريمة قتل وانما حادث دهس"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

كما دعت المديرية في بيانها "جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين الى عدم تناقل الاشاعة او الاخبار الكاذبة".

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