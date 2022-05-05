يمكنها كسر لوح خشبي بقدمها في سن الـ82 عامًا..شاهد هذه الجدة وهي تتدرب للحصول على حزامها الأسود الثاني في الكاراتيه

2022/05/05 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبلغ ستيفاني بروكس، من شمال أندوفر، 82 عامًا، وهي تتدرب للحصول على حزامها الأسود الثاني في فنون الدفاع عن النفس.حصلت الجدة على أول حزام أسود لها في التايكوندو عندما كانت تبلغ من العمر 66 عامًا، وهي الآن تتدرب للحصول على حزام أسود آخر في كاراتيه "تونغ سو دو".تقول ستيفاني إن التدريب ساعدها في التغلب على حزنها الشديد عندما توفي زوجها في عام 2002

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